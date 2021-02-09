Хабиров распределил почти 10 млрд рублей на поддержку экономики в 2021 году. Больше всего денег получит МинЖКХ

МинЖКХ получит на исполнение больше 3,5 млрд рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил третий пакет мер «по повышению устойчивости экономики» региона в связи с пандемией коронавируса на 2021 год. Сумма господдержки составляет порядка 9,8 млрд рублей, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

В документе представлены 13 направлений, на которые выделят деньги. Суммы на одну меру господдержки варьируются от 4 млн до более 3 млрд рублей. Например, на установление нулевой ставки по единому сельскохозяйственному налогу предоставлено 127 млн рублей.

За каждое направление отвечают ведомство или группа ведомств. Больше всего средств на исполнение получит Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии – 3,6 млрд рублей. Эта сумма пойдет на «формирование […] городской среды, благоустройство дворовых и городских территорий» и капитальный ремонт.