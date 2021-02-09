Уфе удалось стабилизировать ситуацию с пробками из-за реконструкции путепровода на Валиди – мэрия

Пробки в часы пик в Уфе не превышают 6-7 баллов

В мэрии Уфы заявили о стабилизовавшейся ситуации с пробками, которые появились из-за реконструкции путепровода над проспектом Салавата Юлаева. Напомним, строительство нового, расширенного моста по улице Заки Валиди стартовало в начале января. Завершить работы планируется к сентябрю текущего года.

По словам и.о. начальника Управления по строительству и ремонту дорог Константина Паппе, последнюю неделю сервис Яндекс.Пробки в часы пик фиксирует затруднение движения в городе на уровне 6-7 баллов. Когда реконструкция путепровода только началась, этот показатель был стабильно выше 8 баллов.

– В период с 11 по 24 января по вопросам, связанным с реконструкцией развязки, зарегистрировано 41 обращение. В период с 25 января по 4 февраля – 12 обращений. Мы видим снижение, и при этом вопросы, поднимаемые гражданами, перешли из области возмущения в плоскость предложений по оптимизации строительства и организации движения, – отметил чиновник.