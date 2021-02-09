В структурах уфимской администрации произошли кадровые перестановки

О кадровых перестановках сообщил мэр Сергей Греков

В двух подразделениях уфимской администрации произошли кадровые изменения. Во время оперативного совещания 9 февраля о них сообщил мэр башкирской столицы Сергей Греков.

Директором «Управления наружной рекламы и информации» назначен Артур Низамов. Ранее он работал в Корпорации развития Башкирии. Сити-менеджер назвал его «опытным человеком».

Следующее кадровое решение связано с уфимским Центром детского и диетического питания. Его возглавил работавший там замначальника Владимир Смирнов.

– [Смирнов] имеет большой опыт в организации работы системы школьного и дошкольного питания, – отметил Греков.

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров выступил с резкой критикой организации школьного питания в республике.