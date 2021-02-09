Синоптики рассказали, когда в Башкирии закончится мороз

В Башкирии потепление начнется с четверга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирию с началом недели пришел трескучий мороз – кое-где температура воздуха упала до -40°. Впрочем, терпеть эти холода осталось недолго. Синоптики уже рассказали, когда в республике будет тепло – хотя бы по зимним меркам.

Завтра, 10 февраля, морозная погода сохранится. Грядущей ночью столбики термометров покажут -28-33°, а днем -17,-22°, по югу до -12°. Существенных осадков не ожидается, разве что в южных районах пройдет небольшой снег.

Холода начнут отступать 11 февраля. После захода солнца температура воздуха составит -19,-24°, а днем -11,-16°, по югу 7,-12°. Последующие дни станут еще более теплыми.

Один из самых популярных сайтов о погоде «Гисметео» сообщает, что уже к концу текущей недели, 14 февраля, в регионе установится нулевая температура.