210 человек скончались от коронавируса в Башкирии

307 ковид-положительных пациентов лежат в больницах

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 210 жителей, двое из них умерли за прошедшие сутки. Об этом 9 февраля сообщил региональный оперштаб.

За все время в республике было зарегистрировано 25 731 случай COVID-19. Прирост зараженных за минувшие 24 часа составил 165 человек.

Всего с учета по выздоровлению от инфекции снято 19 555 пациентов, 187 выписались накануне.

Прямо сейчас коронавирусом в республике болеют 5966 человек: 307 находятся на госпитализации, 5 659 лечатся дома.