Жители Башкирии оплатили «Алгой» 38 млн поездок

В республике еженедельно покупают 5 тысяч новых карт

Жители Башкирии с начала внедрения единой транспортной карты «Алга» в июле 2019 года совершили по ней 38 млн поездок. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– 2,4 млн [поездок было совершено] во время «счастливого часа», а значит, бесплатно. То есть пассажиры суммарно сэкономили на проезде 48 млн рублей! – написал руководитель региона. – Понимаем, что показатели будут динамично расти, так как в республике еженедельно приобретают 5 тысяч новых карт.

Хабиров добавил, что «Алга» становится многофункциональной. В частности, внедряется система скидок в магазинах, запущено мобильное приложение на Android, такое же готовится и для Apple.

По словам главы Башкирии, в 2021 году в Уфе появится 120 новых автобусов среднего класса, которые оснастят бесконтактной оплатой проезда.