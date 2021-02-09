Хабиров выступил с поддержкой объединения БашГУ и УГАТУ

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Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал инициативу объединения двух университетов – БашГУ и УГАТУ. Об этом он сказал на встрече с молодыми учеными и руководителями вузов. Хабиров отметил, что считает главным достижением Башкирии в 2020 году создание Евразийского научно-образовательного центра. Именно на его базе и планируется организовать слияние двух высших учебных заведений.

По словам руководителя региона, при объединении БашГУ и УГАТУ «сохранят свою идентичность». Это слияние, убежден глава республики, позволит конкурировать с научными центрами других регионов.

– Вокруг нашей республики сложились мощные научно-образовательные комплексы, федеральные университеты. Если не предпринимать усилий в этом направлении, то конкурентную борьбу в будущем мы можем проиграть, – отметил он. – Новые достижения возможны только тогда, когда мы переламываем стереотипы.

Ранее «КП-Уфа» разобрала вопрос объединения двух университетов. По данным собственного источника, речь идет фактически о присоединении БашГУ к УГАТУ. Именно последний может стать «стержнем» нового учебного заведения.