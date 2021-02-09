Под Уфой после столкновения с грузовиком погибли два человека из Lexus

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 9 февраля, на трассе под Уфой в результате ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 1480 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск, где ударились встречные Lexus и большегруз «Тонар». После столкновения иномарка перевернулась на крыше. Два человека, которые в ней находились, скончались на месте. Их личности пока не установлены.

фото: ГИБДД РБ

– На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, информация уточняется, – передали в ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 аварий, в которых 12 человек получили травмы.