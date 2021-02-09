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В Башкирии полицейские устроили погоню за нарушителем

24-летнего автомобилиста удалось поймать спустя десятки километров
Эльвина АПАРИНА
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Как сообщил Динар Гильмутдинов, сотрудники ДПС преследовали его из Стерлитамака до одной из деревень Аургазинского района республики, откуда родом 24-летний водитель.

Как сообщил Динар Гильмутдинов, сотрудники ДПС преследовали его из Стерлитамака до одной из деревень Аургазинского района республики, откуда родом 24-летний водитель.

Вечером 7 февраля в Стерлитамаке сотрудники ГИБДД заметили «Рено Логан», водитель которого вел себя довольно странно. Требования полицейских остановиться он не выполнил, подался в бега.

Как сообщил Динар Гильмутдинов, сотрудники ДПС преследовали его из Стерлитамака до одной из деревень Аургазинского района республики, откуда родом 24-летний водитель.

Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист пьян – алкотестер зафиксировал 0,335 мг/л содержания алкоголя в крови. На данный момент административный материал направлен в суд. Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.

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