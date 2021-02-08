Житель Башкирии из ревности ударил жену совком по голове и насмерть зарезал коллегу

СК возбудил против мужчины уголовное дело об убийстве

В селе Темясово Баймакского района Башкирии местный житель из ревности ударил жену совком по голове и насмерть зарезал приятеля, с которым работал.

По данным собственного источника «КП-Уфа», мертвый 46-летний мужчина с множественными ранами спины, груди и шеи был обнаружен в доме убийцы утром 7 февраля. Сотрудники угрозыска доставили 43-летнего подозреваемого в отдел МВД, после чего против мужчины возбудили уголовное дело. В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что предшествовало убийству и как прошло задержание.

– Утром 7 февраля потерпевший пришел в гости домой к подозреваемому, чтобы поговорить с ним по поводу его злоупотребления спиртными напитками и уговорить обратиться за помощью к специалистам. В доме также находилась супруга последнего. В ходе разговора [пьяный] подозреваемый, приревновав к потерпевшему свою супругу, ударил ее металлическим совком по голове, потерпевший попытался остановить подозреваемого и между ними произошла драка, в ходе которой хозяин дома нанес своему гостю несколько ударов ножом в грудь, спину и шею, от которых мужчина скончался на месте, – передали в СК.

После содеянного подозреваемый позвонил родственникам убитого и сообщил им, что произошло, после чего уехал в неизвестном направлении на своем авто. Когда о случившемся узнали правоохранительные органы, был объявлен план-перехват, во время которого сотрудники смогли поймать беглеца. После задержания в служебной машине мужчина ударил полицейского наручниками по голове.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Сотрудники СК продолжают работать над уголовным делом.