10-летняя девочка из Башкирии стала жертвой преступника в раздевалке танцевального кружка

Мать девочки обратилась в полицию

В башкирском городе Белорецке злоумышленник украл у 10-летней девочки телефон, который она оставила в раздевалке танцевального кружка. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию поздней ночью 5 февраля обратилась мать школьницы. По словам женщины, вечером ее дочь стала жертвой вора, когда занималась танцами в секции. Девочка оставила куртку в открытой раздевалке, а когда вернулась, то не смогла найти в кармане мобильный телефон.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.