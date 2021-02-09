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Общество

Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Башкирии

Самой злободневной темой на старте 2021 года оказалось ЖКХ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ЖКХ вышло на первое место по числу жалоб из-за платежек за отопление

ЖКХ вышло на первое место по числу жалоб из-за платежек за отопление

С начала 2021 года жители Башкирии чаще всего жалуются на жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом 8 февраля сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Чиновница подвела итоги работы системы «Инцидент Менеджмент», которая выявляет жалобы в соцсетях, структурирует их и направляет на решение компетентным органам.

По словам Прочаковской, на ЖКХ за первый месяц 2021 года пожаловалось уже 2529 человек. «Обусловлено это платежками за тепло», пояснила специалист. Далее в рейтинге наиболее острых тем среди граждан следуют социальное обслуживание (864 обращения), дороги (616), здравоохранение (463), благоустройство (367) и коронавирус (309).

Статистика жалоб в январе 2021 года

Статистика жалоб в январе 2021 года

– За 2020 года в системе «Инцидент менеджмент» зарегистрировано и отработано более 58, 7 тысячи обращений. Наибольший всплеск обращений был зарегистрирован в третьем квартале – более 16,8 тысячи, – заключила чиновница.

Напомним, в первом полугодии 2020 года наибольшее количество обращений – 4 602 – было связано с дорогами, ЖКХ было только на втором месте с 3 493 жалобами.