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Общество

Гостранснадзор выявил в Башкирии 25 водителей нелегальных перевозчиков

Ведомство провело на территории республики более 200 рейдов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава Башкирии заявил, что работа по выявлению нелегальных перевозчиков еще не окончена

Глава Башкирии заявил, что работа по выявлению нелегальных перевозчиков еще не окончена

В Башкирии в 2020 году сотрудники Гостранснадзора выявили 25 водителей, которые осуществляли пассажирские перевозки без соответствующей лицензии. Об этом на оперативке в республиканском правительстве 8 февраля сообщил начальник западно-уральского управления Сергей Мережко.

Гостранснадзора провел на территории региона более 200 рейдов. Во время проверок за различные нарушения транспортного законодательства было арестовано 136 автобусов и легковых автомобилей.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад руководителя ведомства, отметил, что «война» с нелегальными перевозчиками еще не закончена, «но мы постепенно наводим порядок».