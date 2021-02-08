Гостранснадзор выявил в Башкирии 25 водителей нелегальных перевозчиков

Глава Башкирии заявил, что работа по выявлению нелегальных перевозчиков еще не окончена

В Башкирии в 2020 году сотрудники Гостранснадзора выявили 25 водителей, которые осуществляли пассажирские перевозки без соответствующей лицензии. Об этом на оперативке в республиканском правительстве 8 февраля сообщил начальник западно-уральского управления Сергей Мережко.

Гостранснадзора провел на территории региона более 200 рейдов. Во время проверок за различные нарушения транспортного законодательства было арестовано 136 автобусов и легковых автомобилей.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад руководителя ведомства, отметил, что «война» с нелегальными перевозчиками еще не закончена, «но мы постепенно наводим порядок».