Власти Башкирии планируют сократить количество чиновников

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Накануне стало известно, что власти Башкирии хотят сократить количество чиновников аппарата регионального правительства. В понедельник, 8 февраля, появилась информация о том, что в республике стартует административная реформа, цель которой – повысить эффективность госаппарата. Об этом еще в конце прошлого года заявлял глава республиканского кабмина Андрей Назаров.

В пресс-службе правительства Башкирии «КП-Уфа» подтвердили намерения властей оптимизировать структуру кабинета министров. Как оказалось, такую задачу поставил глава региона Радий Хабиров.

- Глава региона поставил задачу организовать работу правительства так, чтобы любые поставленные цели решались максимально быстро и эффективно, - подчеркнула в беседе с «КП-Уфа» пресс-секретарь правительства Башкирии Ольга Красноногая.

В свою очередь, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что процесс оптимизации в кабинете министров идет уже давно. По его словам, какие-то звенья аппарата сокращаются, какие-то – реформируются, какие-то - усиливаются.

- Цель - повышение эффективности госрегулирования и экономическое оживление, - отметили в региональном правительстве.