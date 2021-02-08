Пропавшего 8 месяцев назад жителя Башкирии нашли мертвым и закопанным в саду

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Жителя башкирского города Ишимбая Анатолия А., который числился без вести пропавшим с 6 мая 2020 года, нашли мертвым. 31-летнего мужчину убили и закопали на территории садового участка. Его достали из-под земли только 3 февраля, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибшего после совместного распития спиртного задушил веревкой его 38-летний знакомый. Подозреваемый сознался в убийстве и показал, где спрятал тело. Против него возбудили уголовное дело.

фото: СК РБ

О том, как именно произошло преступление, рассказали в Следственном комитете Башкирии.

– В мае 2020 года подозреваемый и потерпевший употребляли спиртные напитки на садовом участке в городе Ишимбай, которым пользовался подозреваемый. Во время распития между мужчинами произошла ссора на бытовой почве, переросшая в драку, в ходе которой подозреваемый взял веревку и задушил ею потерпевшего. После содеянного, с целью скрыть следы преступления, злоумышленник закопал тело мужчины на том же садовом участке, –передали в СК.

Следователи смогли выйти на убийцу после череды допросов родственников и знакомых пропавшего. Мужчина во всем сознался, когда ему предъявили собранные доказательства.