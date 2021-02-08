Семья из Башкирии, в которой ребенок выпил марганцовку, снова столкнулась с трудностями

Неравнодушные собрали свыше 7 миллионов рублей, которых хватит на операцию в Израиле.

В пятницу 5 февраля «КП-Уфа» опубликовала радостную новость – в Башкирии закрыли сбор средств на лечение годовалого Арслана Янышева, который случайно выпил марганцовку и получил ожог дыхательных путей. Неравнодушные собрали свыше 7 миллионов рублей, которых хватит на операцию в Израиле.

Однако накануне появились неутешающие новости – семья пока не может вылететь в клинику, потому что запрет на въезд и выезд продлили до 20 февраля 2021 года.

- Въезд и выезд разрешен только тем, у кого будет специальное разрешение от Минздрава, Министерства главы правительства, Управления народонаселения и миграции, поэтому нам придется отложить поездку в Израиль и операцию. Операция переносится на конец февраля, пока неизвестно на какое число! Мы в томительном режиме ожидания, - рассказали родственники Арслана.