Башкирия отложила на карантин более 14 тысяч доз вакцины от COVID-19

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 24 тысячи жителей Башкирии

14 тысяч доз вакцины от коронавируса, которые Башкирия получила на прошлое неделе, отложена на карантин. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– На прошлой неделе нам поступила партия вакцины – 14 390 доз. Однако при приемке было выявлено несоответствие штрихкода на упаковке государственному реестру лекарственных средств. В связи с этим эта партия вакцины была отложена на карантин. Оповещены министерство здравоохранения, Росздравнадзор и научно-исследовательский центр, – отчитался чиновник.

Сегодня утром, 8 февраля, Башкирия получила новую партию, но гораздо меньше предыдущей – всего 2160 доз. Всего в республику поступило больше 40 тысяч прививок: первым компонентом вакцинировано 24 тысячи человек, вторым – восемь тысяч.