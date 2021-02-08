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Коронавирус Covid-19

Башкирия отложила на карантин более 14 тысяч доз вакцины от COVID-19

Штрихкод на упаковке прививок не соответствовал госреестру
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 24 тысячи жителей Башкирии

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 24 тысячи жителей Башкирии

14 тысяч доз вакцины от коронавируса, которые Башкирия получила на прошлое неделе, отложена на карантин. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– На прошлой неделе нам поступила партия вакцины – 14 390 доз. Однако при приемке было выявлено несоответствие штрихкода на упаковке государственному реестру лекарственных средств. В связи с этим эта партия вакцины была отложена на карантин. Оповещены министерство здравоохранения, Росздравнадзор и научно-исследовательский центр, – отчитался чиновник.

Сегодня утром, 8 февраля, Башкирия получила новую партию, но гораздо меньше предыдущей – всего 2160 доз. Всего в республику поступило больше 40 тысяч прививок: первым компонентом вакцинировано 24 тысячи человек, вторым – восемь тысяч.