В Башкирии последние три дня от коронавируса умирает по 4 человека

В Башкирии за последние три дня от коронавируса скончались 12 человек

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. Такое происходит уже третий день подряд, следует из данных регионального оперштаба, которые представляет пресс-служба главы республики. Общее число жертв инфекции достигло 208.

По данным на 8 февраля в Башкирии зарегистрировано 25 566 случаев COVID-19. Прирост за последние 24 часа составил 163 зараженных. Выздоровело с начала пандемии 19 368 человек, 54 из них – за прошедшие сутки.

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5990 жителей республики: 303 лежат в больницах, 5 687 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на амбулаторном лечении.