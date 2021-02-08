В Башкирии посчитали количество обманутых дольщиков и рассказали, где их больше всего

Власти планируют до 2023 года достроить 34 проблемных дома Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии прямо сейчас насчитывается более 7 тысяч обманутых дольщиков и 125 проблемных домов. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 8 февраля сообщил замминистра строительства республики Артем Ковшов.

По данным чиновника, наибольшее число дольщиков зафиксировано в Уфе (4135 человек; 43 дома), Уфимском (1293; 37), Иглинском (677; 13) районах и городе Стерлитамаке (237; 3).

До 2023 года планируется достроить 34 проблемных объекта. В текущем году уже должны начаться строительные работы.