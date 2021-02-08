ЗАГСам Башкирии разрешили пускать на бракосочетание 10 гостей

В ЗАГСах теперь может находиться больше человек Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирские ЗАГСы теперь могут пускать на бракосочетание 10 человек. Раньше в залах можно было находиться только пятерым гостям - из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Решение об увеличении количества посетителей в ЗАГСах было принято на заседании оперативного штаба Госкомитета республики по делам юстиции.

– [Разрешается] осуществлять государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке в присутствии лиц, вступающих в брак, и не более десяти приглашенных гостей при условии соблюдения ими социального дистанцирования, – сообщается на сайте ведомства.

Ношение масок или респираторов во время церемонии бракосочетания остается обязательным.