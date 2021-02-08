Глава Башкирии возмутился качеством связи в Белом доме

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 8 февраля, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сделал замечание управлению делами своей администрации. Все дело в том, что во время доклада от министра земельных отношений республики Натальи Полянской, на проекторе возникли технические неполадки. Видеоролик, который транслировался на экране и в прямом эфире на официальных ресурсах правительства Башкирии шел с сильными помехами – зрители отметили низкое качество звука в видеоролике.

- Мы не получаем качественную картинку, разберитесь с технической частью. Все-таки не бог весть, какую задачу выполняем. Это управление делами? Значит разберитесь, Александр Геннадьевич (руководитель администрации главы республики – Ред.). Ребров (управделами – Ред.) нас слушает? Уже второй раз [проблемы]. На прошлой неделе у нас фонило или что-то такое, и на этот раз. Чтобы этого больше не повторялось! – обратился к своим подчиненным Радий Хабиров.