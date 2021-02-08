В Башкирии в бане была обнаружена мертвая супружеская пара

По предварительным данным, супруги отравились угарным газом

В башкирской деревне Енактаево Краснокамского района при посещении бани погибла супружеская пара. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 4 февраля. В этот день 64-летний мужчина вместе с женой гостил у своей матери в частном доме. К вечеру супруги пошли в баню, откуда долгое время не выходили. Хозяйка дома отправились проведать пару, и обнаружила обоих мертвыми. На их телах не было видимых телесных повреждений.

По данным собеседника, предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. Это подтверждает и председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

– В частной бане погибла семейная пара в результате отравления угарным газом. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства этого происшествия, – передал руководитель экстренного ведомства во время оперативного совещания 8 января.