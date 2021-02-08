Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 163 человека

Число инфекционных коек в Башкирии сократилось почти вдвое Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил новые данные об эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Так, за последние сутки было зарегистрировано 163 новых случаев ковида, а общее число заболевших достигло 25556 человек. Из них 5687 проходят лечение амбулаторно с легкой или бессимптомной формой, 303 госпитализированы. 45 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии. Количество новых жертв ковида Максим Забелин не озвучил, но вчера этот показатель составлял 204 человека. Что касается выздоровевших, то с начала эпидемии полностью вылечились более 76 процентов – 19368 человек, из которых 52 – за последние сутки.

Также Максим Забелин подчеркнул, что уменьшается число инфекционных коек почти на 3000. Но при необходимости их количество оперативно будет развернуто за 24-48 часов.