В Уфе «Салават Юлаев» разгромил хабаровский «Амур»: 4:0

Фото: hcsalavat.ru

Сегодня, 7 февраля, в «Уфа - Арена» состоялся долгожданный матч между командами «Салават Юлаев» и хабаровским «Амуром». Арена была заполнена на разрешенные 70 процентов, и болельщики не остались разочарованными. «Юлаевцы» одержали блестящую победу «всухую» над соперниками. Итог игры – 4:0 в пользу башкирской команды.

В первом игровом периоде счет открыл Александр Кадейкин, после шайбу в ворота соперника забросил Родион Амиров. Дальше мастер-класс по забиванию шайб показал бомбардир «юлаевцев» Теему Хартикайнен, который и завершил игру со счетом 4:0.

- Гораздо приятнее играть, когда больше болельщиков. Эмоции только положительные, это придает сил. Безусловно, это заметно и ощущается. Классно, что ограничения снимаются. Если будет 100% в плей-офф, то будет очень здорово, - отметил в беседе с журналистами после игры нападающий ХК «Салават Юлаев» Вячеслав Солодухин.

Отметим, что пятая победа подряд – это новый рекорд «Салавата Юлаева». Следующий матч для башкирской команды пройдет 18 февраля после перерыва на Шведские хоккейные игры.