В Уфе агрессивные подростки закидали автобус снежками и льдинами

Фото: группа "Дорожный патруль"

В Уфе накануне произошел неприятный инцидент. На остановке толпа агрессивных подростков закидали снежками и льдинами пассажирский автобус. Об случившемся рассказали очевидцы в группе «Дорожный патруль».

- Автобус остановился, и тут просто прилетел в лобовое стекло лелд. Водитель вышел разобраться, а подростки стали матерится и кричать, - рассказывают очевидцы.

Хулиганы в черных защитных масках просто начали бросать в стекла заледенелые куски снега. Кто-то из пассажиров попытался успокоить разбушевавшихся подростков, но те продолжали закидывать маршрутку снежками. Тогда водитель просто поспешил уехать, пока никто не пострадал. Что стало причиной такого поведения ребят – неизвестно.