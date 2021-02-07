Морозы до -28 и снег: какая погода ожидается в Башкирии в первый рабочий день недели

Фото: архив КП

Погода в Башкирии в последние дни – один большой сюрприз. Еще в пятницу в Уфе был побит температурный рекорд с 1981 года, а в городе растаял почти весь снег, как к концу недели в республику пришли морозы.

Так первый рабочий день в Башкирии начнется с сильного северо-западного ветра, снегопада и существенного похолодания. Температура воздуха ночью составит -23, -28 градусов. Днем столбики термометров покажут -18; -23.

В Уфе синоптики обещают пасмурную погоду и слабый снег. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. Ночью подморозит до -23, днем потеплеет, но совсем чуточку – до -20. Впрочем, это еще цветочки. Во вторник ночью синоптики прогнозируют похолодание до -35, так что доставайте самые теплые пуховики и валенки.