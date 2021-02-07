В Башкирии увеличилось число заболевших внебольничной пневмонией

Число внебольничных пневмонией продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии увеличивается не только число заболевших коронавирусом, но и пациентов с внебольничной пневмонией. По последним данным министерства здравоохранения республики, такой диагноз за 24 часа был поставлен 201 пациенту. Еще 195 человек были выписаны с полным выздоровлением.

Напомним, что за последние сутки в республике зарегистрировано 164 новых случая заболевания коронавирусом, а общее число инфицированных увеличилось до 25403 человек. Четыре пациента скончались от осложнений ковида, всего жертвами опасного вируса с начала эпидемии стали 204 человека. С выздоровлением за сутки было выписано 103 жителя республики.