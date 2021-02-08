Полуголый уфимец поразил прохожих пируэтами на коньках, а потом прыгнул в прорубь

Фото: соцсети

Житель Уфы решил доказать, что и кататься на коньках, и купаться в проруби – можно одновременно, и даже показал настоящий мастер-класс. На видео, разлетевшемся по соцсетям, молодой парень сначала катается в хоккейной форме «Салавата Юлаева» на голое тело и в шапке, потом и вовсе оголяется до нижнего белья и исполняет мастерские пируэты возле Солдатского озера в парке Якутова. Свое выступление молодой человек решил завершить не менее эффектно – прямо в коньках он спрыгнул в прорубь, которую вырезали специально для участников школы моржевания, и проплыл к берегу.

Большинство комментаторов сочли парня немного сумасшедшим, поскольку купаться в проруби в коньках – весьма рискованная затея. Другие задались вопросом – не заржавеют ли после таких этюдов коньки. Третьи просто позавидовали крепости духа и хорошему настроению молодого человека.