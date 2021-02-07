В центре Уфы столкнулись два пассажирских автобуса: пострадали четверо пассажиров

Фото: региональная Госавтоинспекция

Сегодня днем в центре Уфы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на остановке «Фирма Мир» столкнулись две маршрутки марки «Mersedes» и «НефАЗ». В итоге столкновения пострадали четыре пассажира, среди которых и 17-летний парень. Все они получили травмы и ушибы и обратились за медицинской помощью. К счастью, их жизни сейчас ничего не угрожает.

Что стало причиной аварии – несоблюдение скоростного режима или скользкая дорога, сейчас выясняют дорожные полицейские. Начато разбирательство.