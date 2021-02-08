В Уфе сразу три популярных заведения попались на предоставлении запрещенной услуги

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе сразу три популярных среди горожан заведений общепита попались на представлении своим посетителям запрещённой услуги. На днях сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупция прошлись по кафе и ресторанам с проверкой – в каких заведениях, несмотря на указ главы Башкирии, гостям предлагается кальян. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», ароматный пар предоставляли в ресторане, лаундж-баре и чайхане.

Напомним, что запрет на курение кальянов в заведениях общепита появился после подписания указа о введении режима повышенной готовности в Башкирии из-за эпидемии коронавируса. Впрочем, несмотря на все запреты, некоторые кафе и рестораны продолжают предлагать своим посетителям кальян.

- Изъято 308 упаковок табачной продукции для кальяна, 3 кальянные чаши с табаком, копии учредительных документов заведений. В действиях должностных лиц указанных заведений усматриваются признаки административного правонарушения, - добавил собеседник «КП-Уфа».