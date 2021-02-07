«Вылетел на крутом повороте»: в Башкирии на скользкой дороге столкнулись две фуры

Фото: "На земле Салавата"

Сегодня в Салаватском районе произошло жесткое ДТП с участием двух фур. Как сообщает издание «На земле Салавата», все произошло неподалеку от села Мечетлино, на трассе «Кропачево-Месягутово» - там столкнулись два большегруз «Скания». По предварительной информации, одна фура ехала вниз с опасного подъема, и на крутом повороте водитель неожиданно решил прибавить скорость. В итоге многотонный грузовик вылетел на встречную полосу, где и столкнулся со встречной фурой.

В итоге ДТП один из водителей получил травмы и был доставлен на скорой в Месягутовскую ЦРБ. Обстоятельства аварии сейчас выясняет дорожная полиция.