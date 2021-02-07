Прожила всего две недели: в Башкирии внезапно скончалась новорожденная малышка

Причиной смерти стал врожденный диагноз ребенка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В минувшую пятницу в реанимацию центральной районной больницы Туймазов на скорой привезли новорожденную малышку в бессознательном состоянии. Врачи быстро определили, что у ребенка острое нарушение мозгового кровообращения, и начали реанимационные мероприятия. Почти сутки реаниматологи боролись за жизнь малышки, но все усилия оказались тщетны, и спустя сутки девочка умерла.

- Прожила всего две недели. Назначена судмедэкспертиза, - сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Напомним, что похожий случай произошел в конце января в Хайбуллинском районе Башкирии. Там родители обнаружили утром бездыханное тело своего трехмесячного сына в кроватке. Причину смерти также предстоит определить судмедэкспертизе.