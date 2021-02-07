Власти Башкирии проинспектировали ход строительства нового Центра управления регионом

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В Уфе продолжается строительство здания, в котором расположится Центр управления регионом. Накануне строительство объекта лично проинспектировал премьер-министр республики Андрей Назаров, который подтвердил, что все работы «идут согласно графику». В настоящий момент уже укреплены грунт и скважины, готовы фундамент, стены и перекрытия, а также подведены электричество, водоснабжение и отопление. Сейчас строители приступили к монтажу кровли, витражей и фасадов.

- Есть небольшие задержки по поставке импортного оборудования из-за введённых ограничений, связанных с коронавирусом. Но в целом есть понимание, что объект может запуститься в марте, - уточнил Назаров. – Также на базе ЦУРа разместится и Корпорация республики, через которую инвесторы смогут получить всю необходимую информацию для запуска и развития бизнеса.

Также напомним, что Башкирия является одним из пилотных регионов, где проводится оперативная работа с обращениями жителей и их аналитика. Центр управления регионов начал свою работу 19 ноября на базе Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям.