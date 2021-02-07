За сутки от коронавируса в Башкирии скончались четыре человека

За сутки ковид выявили еще у 164 жителей республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что в Минздраве Башкирии успокаивают – эпидемия коронавируса вышла на плато, ситуация под контролем, ежедневные цифры новых заболевших и умерших пока не радуют. Так, по последним данным оперштаба Башкирии, за сутки в регионе зарегистрировано 164 новых случаев ковида, а общее число заболевших достигло 25403 человек. Активная форма заболевания сейчас диагностируется у 5885 человек: 5 582 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении, еще 303 госпитализированы.

Также за последние 24 часа от осложнений вируса скончались еще 4 человека. Всего за двое суток умерли 8 жителей республики, а общее число жертв ковида достигло уже 204 человек. Выздоровели 19 314 человек, и которых только 103 – за последние сутки.