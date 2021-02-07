В Башкирии замерзшую парочку спасли из зимнего леса

Отправляясь в лес, обязательно сообщите о своих планах близким Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне днем, 6 февраля, в службу спасения поступило сообщение, что парень с девушкой отправились кататься на лыжах в лес возле села Красный Ключ Нуримановского района. Однако из-за метели лыжню быстро замело, видимость сильно ухудшилось, в итоге парочка просто заблудилась, сильно замерзла и испугалась. К счастью, мобильная сеть была доступна, поэтому молодым людям удалось дозвониться спасателям и примерно объяснить, где они находятся.

- Спасателям довольно быстро удалось отыскать молодых людей. «Потеряшек» транспортировали до села, где находился их автомобиль. В медицинской помощи молодые люди не нуждались, - уточнили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Спасатели напоминают, что, отправляясь в лес, всегда необходимо сообщать о своих планах близким, тепло одеваться, а также брать мобильник с полной зарядкой. Желательно, чтобы телефон был оснащен навигатором. А вот если вы все же заблудились, то двигайтесь только в одном направлении, чтобы окончательно не заплутать, а если нашли дорогу или просеку, двигайтесь по ней, пока не выйдете к людям.