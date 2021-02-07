Волонтеры спасают лабрадора из Уфы, которого хозяева раскормили до 88 кг, а потом решили усыпить

Фото: «ЛАБРиКо».

Челябинские зоозащитники спасают лабрадора, которого хозяева откормили просто до немыслимых размеров, а потом попросту отказались от него из-за огромного веса и даже хотели усыпить. На первом взвешивании вес собаки составлял целых 88 килограммов, хотя в норме вес взрослого лабрадора не должен превышать 38-40 килограммов. Жизнь молодого и достаточно здорового пса находилась под угрозой, поэтому зооволонтеры стали выхаживать Хаммера (так назвали собаку из-за ее внушительных размеров – Ред.).

- Чтобы выгрузить его из машины - понадобилось двое взрослых. Просто чтобы помочь собаке выйти. Дистанция в 100 метров для него - как трехчасовая прогулка по лесу для обычных ретриверов. А ведь он молод. Ему всего 6 лет. Он хочет бегать, играть, гулять. Но на это ему не хватает сил. Очень тяжело тащить на себе почти 90 кг. Сейчас уже не столь важно, как и почему его довели до состояния борова. Сейчас важно попытаться это исправить, - рассказали в группе помощи ретриверам «ЛАБРиКо».

В итоге собаку отмыли, обработали все опрелости, подстригли когти, чтобы не было больно наступать на лапы. Фитнес-инструктор, осмотревший собаку, посоветовал не подвергать пса серьезным физическим нагрузкам, а побольше гулять и наладить питание.

- Хаммер делает успехи - ещё пару дней назад он даже на бок лечь толком не мог. А сейчас уже свободно валяется на спине, - радуются успехам пса зоозащитники.