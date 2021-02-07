Четверо жителей Башкирии разбились в жуткой аварии в Свердловской области

Фото: Валерий Горелых, руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области

Накануне вечером в Свердловской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли пять человек, а еще трое в тяжелом состоянии оказались в реанимации. Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Госавтоинспекцию, авария случилась в восьмом часу вечера на трассе «Нижние Серги — Михайловск — Арти», неподалеку от города Нижние Серги, где столкнулись встречные «ВАЗ-2110» и «Шкода». От жуткого удара обе машины разворотило и выбросило на обочину – в итоге пятеро пассажиров погибли, троим понадобилась срочная медицинская помощь.

Как оказалось, в «десятке» находились жители Башкирии, которые ехали по склону вниз в сторону Екатеринбурга, а иномарка же двигалась вверх в сторону Михайловска. На место аварии выезжали семь нарядов ГИБДД.

- Четверо погибших ехали в «ВАЗ-2110». Еще один - в Skoda. Также в иномарке находились трое госпитализированных. Среди погибших граждане Башкирии Ададуров 1985 года рождения и Шаронов 1988 года рождения. Женщина, вероятно супруга, 1977 года рождения, еще один погибший Махмутов, и личность еще одного погибшего устанавливается, - сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать наледь, образовавшаяся на дороге из-за резкого похолодания после оттепели.