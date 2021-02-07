От резкого потепления снег растаял, на асфальте разлились огромные лужи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшую пятницу, 5 февраля, в Уфе был побит абсолютный температурный рекорд. Как сообщает Башгидрометцентр, днем на метеостанции «Уфа - Дема» температура воздуха составила +2,8 градуса. До этого рекордное потепление в феврале отмечалось 5 февраля 1981 года: тогда столбики термометров поднялись до +2,6.

Тепло было везде: на метеостанции «Уфа-Аэропорт» регистрировалась температура +2,7 градусов, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ на улице Зорге +2,3. А вот по всей Башкирии максимальная температура воздуха колебалась от +1 до +7 градусов.

Зато уже сегодня в республику пришло резкое похолодание до -20 градусов ночью (в отдельных районах и вовсе подморозит до -25) и -14; -19 днем. Такая морозная погода сохранится в Башкирии всю неделю, поэтому доставайте обратно теплые куртки и шапки.