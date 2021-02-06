ФК «Уфа» в контрольном матче одержал победу над «Вентспилсом»

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Сегодня, 6 февраля, футболисты «Уфы» провели очередной контрольный матч на сборах в Турции. Соперниками «горожан» стали игроки латвийского клуба «Вентспилс». Матч завершился победой подопечных Рашида Рахимова со счетом 1:0.

Матч прошел с явным преимуществом «Уфы», но забить гол «горожанам» удалось лишь с пенальти. Во время игры уфимцы создали множество голевых моментов у ворот соперника, но отличиться «с игры» им не удалось. На 88-й минуте одиннадцатиметровый удар реализовал сербский нападающий Комен Андрич.

Следующий контрольный матч «Уфа» проведет 9 февраля против московского «Торпедо».