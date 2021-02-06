ГИБДД по Башкирии обратилось к водителям с важным предостережением

По региону могут прокатиться ледяные дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

В ночь на воскресенье, 7 февраля, в Башкирии резко похолодает. Синоптики прогнозируют небольшой снег, в отдельных районах метель. По прогнозу Башгидрометцентра на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

В связи с ухудшением погоды ГИБДД по Башкирии обратилось к автолюбителям и пешеходам с важным предостережением. В Госавтоинспекции отметили, что в ближайшие сутки не исключен и «так называемый «ледяной дождь», результатом которого может стать сильный гололед».

- При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, - обратились к участникам дорожного движения в ГИБДД по Башкирии.