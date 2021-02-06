Звездная жена нападающего «Салавата Юлаева» сделала неожиданное признание в соцсетях

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Накануне супруга нападающего «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева Яна Кудрявцева опубликовала пост на страничке в Инстаграм, где поделилась своими переживаниями. Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике и мать двоих детей призналась, что ее «накрыло».

Гимнастка выложила фотографию с отдыха на тропическом пляже и подписала ее: «Как хочется вернуться туда и забыть обо всех проблемах и переживаниях. Простите за нытье. Что-то совсем меня накрыло». Из-за пандемии коронавируса границы большинства стран в мире закрыты и на отдых в южные страны выехать почти невозможно. Вот и соскучилась спортсменка по солнечным пляжам.

Подписчики звездной спортсменки поддержали ее и написали множество одобрительных комментариев под постом.