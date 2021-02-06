В «БашРТС» начали принимать заявления на перерасчет по квитанциям за отопление

Фото: Архив КП

Накануне в компании «БашРТС» объявили, что начали принимать заявления на перерасчет по квитанциям за отопление, которые потребители получили в январе этого года. Если объем потребленной тепловой энергии в каждом отдельно взятом доме увеличился по сравнению с ноябрем 2020 более чем на 42%, то разницу вернут. Чтобы потребителю сделали перерасчет, нужно подать заявление.

В компании заявили, что проверка корректности начислений за отопление за декабрь 2020 год продолжается до сих пор.

Скачать бланк заявления на перерасчет можно на официальном сайте «БашРТС». Заявление можно направить и другими способами. Например, через сервис «Виртуальная приемная» в личном кабинете или по электронной почте bashrtskp@bgkrb.ru.

Можно также направить заявление через WhatsApp по номеру 8-987-100-58-11 или отправить в личное сообщение в группы компании в соцсетях Вконтакте и Facebook. Есть возможность принести заявление лично в центр обслуживания клиентов.

Как пояснили в БашРТС, заявления на перерасчет за декабрь будут принимать до 15 апреля.