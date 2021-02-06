В состав Совета по правам человека при главе Башкирии вошел адвокат Рафик Дусалиев

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На днях Радий Хабиров своим указом включил в состав Совета по правам человека при главе Башкирии известного адвоката Рафика Дусалиева. Он занял место покойного Алексея Зеликмана, скончавшегося от коронавируса осенью прошлого года.

Также глава Башкирии внес изменения в положение о Совете по правам человека. В новой редакции документа говорится, что в его состав могут входить, в том числе, «представители органов местного самоуправления».

Напомним, СПЧ при главе Башкирии появился осенью 2019 года. Выигравший тогда выборы главы республики Радий Хабиров своим указом создал орган, который должен на общественных началах защищать права жителей региона и «развивать институты гражданского общества».