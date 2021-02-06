В Башкирии столкнулись «Лада Калина» и УАЗ, погибла пассажирка легковушки

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 6 февраля, в Туймазах произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, на улице 70 лет Октября столкнулись «Лада Калина» и УАЗ. По предварительным данным, за рулем отечественного внедорожника находился 56-летний местный житель, а легковушкой управлял 39-летний мужчина. В результате ДТП от полученных травм скончалась 55-летняя пассажирка «Калины».

Как отметили в ГИБДД по Башкирии, женщина приходилась супругой водителю легковушки. Сейчас мужчина госпитализирован, за его жизнь борются врачи. На месте работают экстренные службы и сотрудники дорожной полиции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, начато разбирательство.