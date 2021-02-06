Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 200 человек

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Минздрав Башкирии подтвердил четыре случая смерти от коронавируса в республике. На сегодняшний день по официальным данным от COVID-19 в регионе скончались 200 человек. Таким образом уровень летальности составляет 0,79%.

По данным министерства здравоохранения республики за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 166 человек. Всего с начала пандемии в регионе ковид выявили у 25239 пациентов. Прямо сейчас коронавирусом болеют 5828 пациентов. За сутки с полным выздоровлением выписались 149 человек.

На 6 февраля 2021 года по данным Минздрава Башкирии в стационарах по всей республике находятся 304 пациента. Остальные 5524 пациента переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно.