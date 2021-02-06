В Башкирии из-за потепления закрыли ледовую переправу под Бирском

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня, 6 февраля, в Башкирии прекратила работу одна ледовая переправа. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в связи с погодными условиями. Теперь автомобилистам предстоит искать пути объезда.

Из-за резкого потепления закрылась ледовая переправа через реку Белая под Бирском. Как отметили в экстренном ведомстве, переправа возобновит работу, как только в республике вновь похолодает. А пока переезжать по льду реки не безопасно.

Напомним, в эти дни в регионе стоит весенняя погода. Синоптики Башгидрометцентра сообщают, что уже в ночь на воскресенье в регионе начнется резкое похолодание.