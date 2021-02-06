В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое похолодание

Фото: Олег Укладов

По данным Башгидрометцентра в ближайшие три дня в Башкирии ожидается похолодание. По прогнозу башкирских синоптиков, днем в субботу, 6 февраля, прогнозируется дождь со снегом, местами метель, гололед, снежные заносы на дорогах и гололедица. Местами ожидаются сильные порывы ветра. В светлое время суток температура воздуха составит 0, -5 , а ночью резко похолодает до -7, -12 .

Завтра, 7 февраля, в Башкирии ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. Синоптики предупреждают жителей республики о снежных заносах и гололедице. Температура воздуха ночью может упасть до -16,-21 , а днем будет -14, -19 .

В понедельник, 8 февраля по республике прогнозируется небольшой снег. Ночью похолодает до -20, -25 , при прояснениях до -30 . Днем также будет холодно: от -18, -23 , местами до -26 .