Творческий подход технического вуза

Студенческое самоуправление вуза воплощает в жизнь новые молодёжные инициативы и проекты

Студенческое самоуправление опорного Уфимского государственного нефтяного технического университета – это тысячи активных студентов, в составе 50-ти молодежных объединений, клубов, студсоветов, большое количество проектов и инициатив. Вот некоторые из них:

Клуб дебатов УГНТУ проводит ежегодный Республиканский Чемпионат по дебат-баттлам «Баттл по факту». Этот проект сделал популярнее интеллектуальный досуг и повысил познавательную активность среди молодёжи. Отборочные этапы чемпионата проводятся в пяти крупных городах Республики Башкортостан, количество участников более двух тысяч человек. «Баттл по факту» неоднократно получал гранты в конкурсах Росмолодежи.

Самые масштабные международные мероприятия вуза – «Дни национальных культур» и «Чемпионат Мира по мини-футболу» – проводятся ежегодно советом иностранных студентов. В них участвуют около трёх тысяч иностранных студентов из вузов Республики Башкортостан. Партнеры мероприятия - консульства и представительства дружественных стран. В планах УГНТУ масштабировать проект до всероссийского формата: это позволит создать пространство совместного развития на базе крупных вузов страны.

Самые масштабные международные мероприятия вуза – «Дни национальных культур» и «Чемпионат Мира по мини-футболу»

«Студенчество за будущее без СПИДа» – эта акция ежегодно проходит под патронажем совета оздоровителей. Студенты участвуют в конкурсах плакатов и мультимедийных видеороликов, оформляют холлы общежитий. В 2020 году было заявлено сто конкурсных работ, а в целом в проекте приняло участие две тысячи студентов.

Киберспорт - неотъемлемая часть жизни многих современных людей. В 2017 году студенты создали Киберспортивный клуб опорного УГНТУ. Проект развивает компьютерный спорт в стенах вуза и за его пределами и активно внедряет образовательные программы в соревновательный процесс. Клуб ежегодно побеждает в конкурсе проектов республиканских, всероссийских и международных форумов. В 2020 году Киберспортивый УГНТУ стал победителем Российской национальной премии «Студент года»!

В опорном УГНТУ получила развитие идея студенческого самоуправления. Чтобы студенты могли принимать управленческие решения, в самом ближайшем будущем будет создано молодёжное правительство.

Ректор УГНТУ Олег Александрович Баулин: «Мы активно поддерживаем студентов во всех их начинаниях. Внедрять здравые идеи и пожелания во все сферы вуза – задача администрации. Чем более ответственно молодёжь будет формулировать свои идеи, тем проще и быстрее они будут претворяться в жизнь. Уже сейчас по запросу наших студентов реализуем проект «Студенческие академии» – выстраиваем индивидуальную траекторию обучения».

Председатель студенческого совета, студент Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий УГНТУ Юрий Александрович Чураков: «Основная задача вуза – помочь студентам развить их потенциал и способности. Мы делаем все для того, чтобы талантливые ребята нашли возможность получать компетенции не только в будущей профессии, но и во внеучебной деятельности, а также воплотить все свои креативные идеи в жизнь».

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