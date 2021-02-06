Прокуратура ищет вахтовиков из Башкирии, чтобы вернуть им просроченную зарплату

Фото: Рустем Ахунов

В Тюмени сотрудники прокуратуры разыскивают бывших работников ООО «Производственная фирма «Барс», которым предприятие долгое время не платило зарплату. В мае 2016 года задолженность перед 200 рабочими составила более 3 млн рублей. Известно, что в то время там работали вахтовики из Башкирии.

Сейчас организация признана банкротом и сотрудники правоохранительных органов, и конкурсный управляющий разыскивают бывших рабочих, чтобы вернуть им честно заработанные деньги. В августе прошлого года общими прокуратура Тюмени установила личности 97 вахтовиков, которым выплатили в общей сложности 1,3 млн рублей. На сегодняшний день еще 130 человек не получили более 1,7 млн рублей. Их разыскивают, чтобы рассчитаться.

Конкурсный управляющий ООО «Производственная фирма «Барс» просит всех бывших сотрудников позвонить по телефонам 8-912-925-70-35, 8-904-494-61-56 или обратиться в прокуратуру Тюмени по номеру 8 (3452) 58-21-98. По данным правоохранительных органов, деньги на погашение долгов по зарплате есть.