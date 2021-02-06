«Уфа» подписала защитника из второй лиги Чемпионата Англии Морица Бауэра

Фото: ФК «Уфа»

На днях футбольный клуб «Уфа» договорился об аренде защитника английского клуба «Сток Сити», выступающего в Чемпионшипе. Воспитанник швейцарского «Грассхоппера» до перехода в «Уфу» провел за английскую команду пять игр и забил три мяча. Прошлый сезон он провел в шотландском «Селтике» на правах аренды.

Ранее Мориц Бауэр уже выступал в РПЛ – в сезонах 2016/17 и 2017/18 он играл за казанский «Рубин». В чемпионате России Бауэр провел 37 матчей и отдал четыре голевые передачи. После этого он подписал контракт со «Сток Сити» на пять лет. В минувшем сезоне он сыграл всего девять матчей за «Селтик», в которых отдал две голевые передачи.